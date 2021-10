Autovelox fisso installato a Cepagatti lungo la strada statale 81

È stato installato ieri, giovedì 7 ottobre, un autovelox fisso lungo la strada statale 81 al km 128+055 (via Dante Alighieri, di fronte al distributore Ip) a Cepagatti.

L'apparecchiatura è utile per il rilevamento elettronico della velocità dei veicoli.

Come informa l'amministrazione comunale, «tale dispositivo, come da prescrizioni Anas, verrà attivato al termine della fase di pre-esercizio dandone preventiva informazione all'utenza mediante i più diffusi canali di comunicazione. Si invita al rispetto della segnaletica disciplinante il limite massimo della velocità in centro urbano al fine di garantire la sicurezza della circolazione».

Il limite della velocità è fissato a 50 km/h.