Autovelox fissi a Pescara, il Comune affida la fornitura per l'installazione e la gestione

Il Comune di Pescara ha affidato alla ditta Cross Control Srl di San Benedetto del Tronto la fornitura per l'installazione e la gestione degli autovelox fissi che entreranno in funzione nelle prossime settimane.

Saranno quattro i nuovi impianti che verranno istallati in altrettanti punti della città allo scopo di rilevare le infrazioni al codice della strada.

La fornitura di 4 autovelox a noleggio è stata formalizzata lo scorso 15 dicembre per un periodo sperimentale di 6 mesi. L'investimento previsto è di 52.800 più iva.

«Il fine del contratto», si legge nella determina comunale, «è quello di consentire un’azione sistematica, preventiva e repressiva, attraverso l’utilizzo di postazioni fisse di controllo della velocità, da posizionarsi in nel comune di Pescara sui seguenti tratti stradali:

via di Sotto (bidirezionale);

via Colle Renazzo (bidirezionale);

strada statale 714 (circonvallazione) km 10 direzione nord;

strada statale 714 (circonvallazione) km 10 direzione sud.