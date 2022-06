Circonvallazione, autovelox con lo scout speed nelle gallerie: i controlli di giugno

Autovelox con il sistema scout speed nelle gallerie della circonvallazione tra Pescara e Francavilla al Mare anche nel mese di giugno.

Come riferisce ChietiToday, la polizia locale francavillese ha ufficializzato i giorni nei quali verranno eseguiti i controlli dinamici della velocità dei veicoli in transito e non solo.

L'auto della polizia locale sarà in azione nelle gallerie "Le Piane" e "San Silvestro" (comprese le rampe e le bretelle) nel territorio comunale di Francavilla al Mare.

Questi i giorni del mese di giugno nei quali saranno eseguiti i controlli negli orari 7-8:30, 12-15:30 e 17-20: 6 giugno, 8 giugno, 10 giugno, 13 giugno, 15 giugno, 17 giugno, 21 giugno, 24 giugno, 27 giugno, 30 giugno.