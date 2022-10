Monopattini, corsi gratuiti di guida sicura per gli studenti: l'iniziativa dell'Aci

Corsi gratuiti di guida sicura dell'Aci per studenti.

L’utilizzo e l’incremento di forme di micro-mobilità elettriche utili per un trasporto più efficiente, integrato e sostenibile ha favorito la condivisione delle strade cittadine e l’estensione di aree ciclabili condivise con i nuovi veicoli.

Ma pur rappresentando un interessante mezzo di trasporto alternativo ed ecologico le recenti statistiche Aci-Istat hanno evidenziato una tendenza preoccupante relativa all’incidentalità che ha coinvolto i monopattini elettrici: nella Regione Abruzzo nel 2021 si sono registrati 29 incidenti con 27 feriti e di questi 19 incidenti con 17 feriti sono stati localizzati nella provincia di Pescara.

L'Automobile Club Pescara, nell’ambito del più ampio programma rivolto alla sicurezza stradale, segue con grande attenzione il fenomeno della micro mobilità elettrica. E in questa ottica, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montesilvano e con la dirigente scolastica Maria Teresa Di Donato, ha deciso coinvolgere gli studenti dell'istituto tecnico "E. Alessandrini" in una sessione formativa teorico-pratica finalizzata a diffondere la cultura della sicurezza stradale nell’utilizzo del monopattino elettrico. L'incontro è in programma venerdì 21 ottobre nell’aula magna dell’istituto con una lezione teorica, mentre martedì 25 ottobre seguirà il corso pratico nel piazzale antistante il pala "Dean Martin", dove gli studenti saranno chiamati a sperimentare direttamente sulla strada le buone regole da seguire e le migliori tecniche di guida per una condotta responsabile e sicura quando si utilizza il monopattino elettrico. Entrambe le sessioni saranno tenute da istruttori qualificati del centro di guida sicura Aci/Sara di Vallelunga, una struttura leader nel settore per la sicurezza stradale, che per la prima volta verranno in Abruzzo.

«Siamo certi», dice il presidente Giampiero Sartorelli, «che tali iniziative rappresentino un’importante attività per garantire l’incolumità dell’utilizzatore e degli altri utenti della strada che devono convivere insieme rispettando le regole come recita un’importante campagna Aci di prevenzione dell’incidentalità stradale: rispettiamoci "Insieme, sulla stessa strada"».