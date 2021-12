L'Aci inaugura il sito pescaramotorsport.com con le foto degli eventi sportivi organizzati

Si chiama pescaramotorsport.com ed è il sito creato per raccogliere e diigitalizzare tutto il materiale fotografico degli avvenimenti sportivi organizzati dall’Automobile Club Pescara.

Un modo per ridare nuova vita ai nostri archivi del passato.

«Questo è un regalo speciale per i nostri soci», scrive il presidente Giampiero Sartorelli, «che ringraziamo per la fiducia che ci confermano anno dopo anno, ma anche a tutti coloro che ancora non lo sono e magari lo saranno in un prossimo futuro, ed a tutti gli appassionati di automobilismo. La nostra storia raccontata da immagini che documentano l'impegno dell'Automobile Club Pescara nello sport che amiamo, la nostra passione per le auto, moderne o d'epoca che siano, il nostro amore per il territorio in cui viviamo. Un paziente ed entusiasmante lavoro di archiviazione e scannerizzazione di circa 2.700 foto, articoli di giornali e poster delle manifestazioni motoristiche organizzate dall’ente nel lungo periodo 1956-1991. Ovviamente la Cronoscalata di Popoli, il Rally D’Abruzzo e Rally Spiga, il recente evento Ruote nella Storia e non ultimo il Gran Premio di F1 di Pescara del 1957 con il manifesto originale digitalizzato in alta risoluzione».

Il sito è organizzato in forma di blog e vuole essere un luogo dinamico dove incontrarsi virtualmente, dove far affiorare ricordi che sembravano sopiti, dove ritrovare amici e conoscenti, uno scrigno che contiene l'amore per l'auto. Soprattutto, un luogo in continua evoluzione, aperto al contributo di tutti, soci e non, appassionati di auto d'epoca o di auto di ultima generazione, amanti dello sport agonistico o della regolarità. Tutti possono contribuire con l’apporto del materiale a disposizione o soltanto con la condivisione delle immagini nei social. Infine: tutte le nostre foto sono uniche e bellissime! ma alcune lo sono di più! è per questo che abbiamo l’intenzione di creare una collezione digitale con la tecnologia Nft: un progetto per il futuro. In estrema sintesi: la strada che abbiamo percorso e quella che percorreremo insieme».