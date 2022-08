“Metti in moto il dono”, raduno di veicoli d’epoca organizzato da Fidas e Motoclub

Si chiama “Metti in moto il dono” l’evento targato Fidas Pescara che si terrà domenica 28 agosto nel piazzale della Repubblica (zona ex stazione Fs centrale). Organizzato in collaborazione con il Motoclub cittadino, il raduno di motoveicoli storici e d’epoca rientra nel tour nazionale Fidas che vuole unire l’Italia nella promozione dell’importanza del dono del sangue.

“La passione per le due ruote a sostegno della solidarietà, è questo il nostro fine”, spiega Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara e regionale, “perché donare il sangue è un gesto che unisce anche mondi apparentemente distanti. È un percorso di crescita e di responsabilizzazione civile, un gesto senza il quale non ci sarebbe salvezza. E ricordiamo che il bisogno di sangue può riguardare chiunque, e donare è l’unica risposta a questa costante necessità”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pescara. L’iscrizione è gratuita, questo è il programma: dalle ore 9 consegna dei gadget e colazione offerti ai partecipanti da Fidas Pescara; a seguire, sistemazione delle moto da esporre nel piazzale; alle ore 11 si parte per un giro in moto per le vie della città, poi sosta aperitivo offerta dalla concessionaria Faieta Motors e, a seguire, rientro al punto base dove i motoveicoli, veri gioielli d’epoca, rimarranno esposti fino alle ore 21.