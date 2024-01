Torna il vento di burrasca e scatta l'allerta meteo anche nel Pescarese

Nuova allerta meteo per il vento di burrasca in Abruzzo e nel Pescarese. Il centro funzionale d'Abruzzo ha fatto sapere che la protezione civile nazionale ha diramato un bollettino di allerta per il 17 gennaio e per le successive 24/30 ore per i venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte, su Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria con particolare riferimento alle zone appenniniche e con mareggiate sulle coste esposte.