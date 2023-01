Temporali in arrivo: scatta l'allerta gialla della protezione civile in Abruzzo per le prossime 24 ore

Rischio tidrogeologico per temporali in tutto l'Abruzzo, Pescarese incluso, a partire dalla mezzanotte di lunedì 9 gennaio. L'allerta è stata diramata dal bollettino di criticità regionale della protezione civile che colloca la regione in fascia gialla.

"Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di emergenza comunale - si legge nel bollettino -, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi".