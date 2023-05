Rischio nuovi temporali in Abruzzo, emessa un'allerta gialla

Meteo in peggioramento nelle prossime ore in Abruzzo tanto che dalla protezione civile hanno emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico.

A farlo sapere è il centro funzionale d'Abruzzo.

Per la giornata di mercoledì 31 maggio è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali compresa la provincia di Pescara.

Vengono invitati i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.