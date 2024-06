Temporali in arrivo sull'Abruzzo, ma poi inizia ufficialmente l'estate: le previsioni per i prossimi giorni

Peggiora il meteo nelle regioni del centro Italia, Abruzzo compreso, nella giornata di domani (giovedì 13 giugno).

Dal pomeriggio, sono previsti diffusi temporali anche di forte intensità e con grandine tra la Toscana interna, il Lazio interno, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo.

Sull'Adriatico i temporali potranno raggiungere con facilità anche il litorale.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.it, domani a Pescara cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3105m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

In Abruzzo, sempre stando alle previsioni dei meteorologi di 3bmeteo, giovedì ci sarà una circolazione depressionaria che determinerà molte nubi sin dal mattino, con tendenza al peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico, sui litorali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; sulle subappenninche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sui massicci centrali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; zero termico nell'intorno di 3250 metri. Mare poco mosso.

Nel corso dei prossimi giorni, però, il rinforzo di un campo di alta pressione riporterà condizioni decisamente più stabile e asciutte anche in montagna. Anticiclone che darà un primo assaggio d'estate, con temperature che raggiungeranno punte localmente oltre i 30°C anche sui settori costieri. Caldo che si farà percepire maggiormente nelle aree interne del settore, specie tra valli e pianure interne, con picchi fino a 33°C.