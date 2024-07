Temperature africane nel Pescarese: 42 gradi a Castiglione a Casauria, e il caldo record durerà ancora

Temperature record nel Pescarese nelle ultime ore con l'avanzare dell'anticiclone africano che sta interessando tutto il centrosud e portando la colonnina di mercurio oltre i 40 gradi. L'associazione Caput Frigoris ha infatti rilevato temperature molto alte soprattutto nell'entroterra con i 42,8 gradi a Castiglione a Casauria (Pescara) e i 40 gradi sfiorati anche a Bussi sul Tirino e superati i 38 a Popoli (Pescara). Temperature alte anche in montagna: oltre 33 gradi a Santo Stefano di Sessanio, 1.220 metri sul livello del mare, e a Scanno (1.100 metri); oltre 30 gradi a Castel del Monte (1.325 metri), Civitella Alfedena (1.120 metri), Pescasseroli (1.174 metri), Pescocostanzo (1.260 metri) e Rocca di Mezzo (1.217 metri).

Va poco meglio sul fronte delle temperature lungo la cosa con Montesilvano a 35 gradi ma qui a dominare è anche l'afa dovuta agli altissimi tassi d'umidità che soprattutto di notte fanno percepire temperature simili ai 40 gradi. E per i prossimi giorni non sono attese novità, anzi il caldo sarà stazionario. Le previsioni indicano temperature ben oltre la media del periodo almeno fino al 20 luglio, quando potrebbero esserci dei cambiamenti per l'arrivo di masse d'aria più fresca dal nord Italia, dove invece soprattutto nelle regioni a ridossi delle Alpi sono in corso da ieri temporali e grandinate molto violente.