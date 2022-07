Meteo, stop temporaneo del caldo africano: tornano i temporali

Meteo, in Abruzzo stop al caldo africano tra giovedì e venerdì.

In arrivo temporali in base alle previsioni elaborate da 3bmeteo.com.

Dopo aver dominato senza soluzione di continuità l’evoluzione meteorologica sul Mediterraneo, alimentando una lunga fase improntata a temperature anomale, afa accentuata sulle coste e una grave e persistente siccità, tra il 7 e l’8 luglio l’anticiclone nord-africano concederà una tregua, lasciando il posto all’afflusso di correnti più fresche e umide dal Nord Europa.

La situazione dal 7 luglio

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, un rapido fronte freddo raggiungerà l’Adriatico, determinando un deciso calo termico e il ritorno di piogge e temporali anche in Abruzzo. Nel pomeriggio di giovedì tempo in deciso peggioramento a partire dalle aree interne a ridosso dell’Appennino con la formazione di rovesci temporaleschi talvolta intensi e puntualmente associati a grandine e improvvisi colpi di vento; i fenomeni si estenderanno anche alla fascia costiera tra le ore serali e l’alba di venerdì, associati a un rapido rinforzo dei venti di grecale e tramontana. Seguirà un fine settimana dai due volti: fresco, variabile e con ancora qualche breve piovasco nelle prime ore di sabato, più stabile e soleggiato nella giornata di domenica. La ventilazione nord-orientale determinerà un sensibile incremento del moto ondoso del mar Adriatico, da mosso a molto mosso e pertanto non ideale alla balneazione. La nuova fase meteorologica, decisamente più gradevole e affine ai canoni dell’estate mediterranea, si protrarrà con ogni probabilità fino all’11-12 luglio grazie al ritorno del più clemente anticiclone delle Azzorre, che verrà a tratti disturbato sul suo bordo orientale da infiltrazioni fresche in quota dai Balcani.

Nell’hinterland di Pescara caldo pienamente estivo, ancora tanto sole e temperature massime fino a 30-31 gradi tra martedì e mercoledì; il cambiamento della circolazione atmosferica si avvertirà tra la serata di giovedì e, soprattutto, l’alba di venerdì, quando il transito di un rapido fronte freddo innescherà un calo termico stimabile in 4-5°C, rapidi rovesci temporaleschi e un repentino rinforzo dei venti di tramontana e grecale (raffiche >50-60 km/h). Variabilità con possibilità di brevi e isolati piovaschi tra la notte e l’alba di sabato, stabile, gradevole e soleggiata la giornata di domenica con temperature in moderata ripresa, ma senza alcun eccesso.