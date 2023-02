Inizia la settimana più fredda dell'inverno con neve fino al mare, le previsioni meteo

Quella che inizia oggi, lunedì 6 febbraio, potrebbe essere la settimana più fredda dell'inverno.

A confermarlo sono le previsioni meteo elaborate dal meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.

Oltre al vento freddo proveniente dalla Russia previsti anche pioggia e neve fino al mare.

Meteo Abruzzo, settimana molto fredda

Per buona parte della settimana sull'Abruzzo soffieranno gelidi venti dalla Russia, con clima dunque rigido e pienamente invernale anche sulla regione. Nottetempo e al mattino forti gelate interesseranno l'entroterra, con temperature anche sotto i -8/-10 gradi a 1000-1500m sulle vallate appenniniche. Le massime difficilmente supereranno i 6-8 gradi, questo almeno fino a venerdì, quando il flusso freddo inizierà a smorzarsi gradualmente con un addolcimento termico progressivo previsto per il fine settimana. Il freddo sarà altresì acutizzato dai venti di grecale che soffieranno a tratti sostenuti, con raffiche anche di oltre 50-60km/h.

Arriva anche un po' di neve

Lo scorrimento dell'aria gelida sull'Adriatico favorirà qualche locale nevicata in particolare sui settori orientali della regione, soprattutto tra mercoledì e giovedì. La neve potrà cadere fino in pianura e a tratti anche lungo le coste, dove potrà risultare mista a pioggia. Precipitazioni solo sporadiche sulle vallate dell'Aquilano, mentre risulteranno più frequenti tra le province di Pescara e Chieti e nella zona di Vasto.

Dal fine settimana potrebbe arrivare l'anticiclone di San Valentino

Stando alle ultime analisi modellistiche, il flusso freddo come detto dovrebbe smorzarsi almeno in parte dal prossimo fine settimana, quando l'anticiclone dovrebbe ripristinare il tempo stabile per buona parte anche della prossima settimana (da qui ribattezzato anticiclone di San Valentino)

La previsione per Pescara

Settimana variabile tra sole e nubi irregolari con possibilità di precipitazioni intermittenti in particolare tra mercoledì e giovedì: neve sull'entroterra, mentre sulla città sarà pioggia mista a tratti a neve. Massime in genere non superiori ai 5-7 gradi, venti a tratti sostenuti di grecale. Gelate notturne sull'entroterra.