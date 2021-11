In arrivo piogge e rovesci in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo

La settimana inizia con un peggioramento delle condizioni meteo in Abruzzo e nel Pescarese, per l'arrivo di una perturbazione. Le previsioni di 3bmeteo, indicano infatti tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, con deboli precipitazioni in serata. A Pescara la temperatura massima sarà di 16 gradi, la minima di 12 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nordest. Mare mosso. L'arrivo della perturbazione porterà a rovesci e piogge anche intense soprattutto nella giornata di martedì 16 novembre. Temperature stabili.