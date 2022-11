Fine settimana con temporali (piogge abbondanti sabato) e neve in montagna, le previsioni meteo

Sarà un fine settimana tipicamente autunnale quello in arrivo sia a Pescara che in Abruzzo.

A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Sull’Abruzzo il tempo nei prossimi giorni sarà molto dinamico con ripetuti passaggi perturbati tipici del mese di novembre.

Andiamo però con ordine. Venerdì condizioni meteo caratterizzate da instabilità diffusa specie nella prima parte della giornata quando piogge e rovesci bagneranno un po’ tutta la regione. Ampie schiarite dal tardo pomeriggio. Sarà però un temporaneo miglioramento perchè nel fine settimana un vortice depressionario causerà maltempo diffuso su gran parte del centro e quindi anche in Abruzzo. Sabato e domenica saranno due giornate in compagnia di tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco. Quota neve in deciso calo da 2000 metri a 1400-1500 metri nella mattinata di domenica quando anche il vento rinforzerà da nord-ovest lungo il litorale. Temperature in deciso calo da sabato con massime non superiori ai 13-15°C. Dopo una pausa con cielo sereno o poco nuvoloso prevista per lunedì 21, ecco che da martedì torna il maltempo con altre piogge e temporali a bagnare tutta la regione a causa di un vero e proprio ciclone che coinvolgerà tutta l'Italia. Anche in questo caso neve che potrebbe scendere fino a 1400m. Ovviamente quest’ultima è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme, ma per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la sezione meteo Abruzzo sul nostro sito di 3Bmeteo

Il tempo previsto a Pescara

Fine settimana decisamente instabile su tutta la provincia, con piogge anche abbondanti, specie sabato. Non mancheranno temporanee pause asciutte. Migliora lunedì, ma un altro peggioramento è atteso da martedì. Temperature in aumento venerdì con massime fino a 19°C, in calo da sabato. Vento sostenuto di maestrale domenica.