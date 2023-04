È una Pasquetta incerta per il meteo, prima piogge e rovesci poi sole e temperature fresche

Tempo in miglioramento in Abruzzo grazie all'alta pressione che nel giorno di Pasquetta interesserà buona parte della nostra regione.

Unica eccezione saranno alcuni fenomeni isolati nel pomeriggio.

A dirlo sono le previsioni elaborate da 3bmeteo.com per la giornata di lunedì 10 aprile.

In particolare, sui litorali sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. In serata è previsto un rasserenamento; sulle subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in intensificazione pomeridiana.

Schiarite in serata; sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; zero termico intorno ai 1300 metri. Mare da mosso a molto mosso.