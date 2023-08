Il caldo africano ha i giorni contati, in arrivo la burrasca di fine estate con violenti temporali

L'estate con il gran caldo provocato dall'anticiclone africano si prenderà una pausa nei prossimi giorni.

A evidenziarlo è il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com che prevede l'arrivo di una burrasca di fine estate.

«Conto alla rovescia per l'anticiclone africano che ha portato caldo record questa volta soprattutto al nord», sottolinea Ferrara, «vortice ciclonico entrerà nel cuore dell'Italia portando violenti temporali, nubifragi, grandine e tracollo termico anche di oltre 10-15 gradi».

Nel fine settimana temporali al nord, canicola opprimente al centrosud

«Conto alla rovescia per l'anticiclone africano, che ha portato caldo eccezionale e in alcuni casi da record questa volta soprattutto al nord, che fino a ora era stato in buona parte risparmiato dal caldo estremo», conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, «proprio il nord vedrà l'arrivo di primi forti temporali nel fine settimana: sabato coinvolto soprattutto il nordovest, mentre domenica i fenomeni temporaleschi guadagneranno progressivamente terreno anche su nordest e alta Toscana. Massima attenzione: l'accumulo di aria eccezionalmente calda e umida di questi giorni sarà da carburante per fenomeni potenzialmente estremi, per quanto localizzati, caratterizzati da nubifragi, grandine di grossa dimensione e violente raffiche di vento. Nel frattempo al centrosud sperimenteremo l'apice della canicola africana con punte di oltre 36-38 gradi sulle zone interne e afa alle stelle, anche di sera, specie su aree urbane e costiere; al nord si tornerà invece a respirare domenica con netto calo termico a partire dal nordovest».

Da lunedì ciclone a gamba tesa sull'Italia, nubifragi e tracollo termico anche al centrosud

«La perturbazione in arrivo dall'Atlantico e responsabile dei primi temporali al nord nel fine settimana, smantellerà l'anticiclone africano sull'Italia dove andrà formandosi un vero e proprio vortice ciclonico», aggiunge Ferrara di 3bmeteo.com, «in particolare tra lunedì e martedì piogge e temporali guadagneranno buona parte d'Italia risultando anche in questo caso localmente violenti, in particolare al centro dove è concreto il rischio di nubifragi e grandinate di grosse dimensioni (anche qui con fenomeni che si presenteranno assai localizzati, con aree duramente colpite e altre limitrofe che potrebbero venire saltate). Il tutto metterà la parola fine al caldo africano con un generale netto calo delle temperature, anche di oltre 10-12 gradi tanto che martedì su gran parte d'Italia si potrebbero non superare i 26-28 gradi (valori che in questi giorni si registrano in piena notte). Da segnalare inoltre i venti, che soffieranno a tratti forti su gran parte dello stivale tra libeccio, ponente e maestrale, con raffiche anche di oltre 70-80km/h su Tirreno, Sardegna, Sicilia (fino a 100km/h attorno alla Corsica); inevitabilmente i mari potranno risultare molto mossi o agitati, specie i bacini occidentali».