L’anticiclone concede una tregua per Ferragosto: le previsioni meteo

L’anticiclone concederà una tregua per Ferragosto, portando in città temperature più miti. A segnalarlo sono le previsioni elaborate da 3bmeteo.com. Quest’estate sarà sicuramente una delle più calde e siccitose di sempre. L’ultimo report dell’isac-cnr di Bologna, evidenzia come il mese di luglio sia stato in assoluto il secondo più caldo di sempre, registrano un’anomalia media nazionale pari a +2.26° C rispetto al trentennio 1991-2020.

Purtroppo questa ondata di caldo continuerà ancora per qualche giorno, ma dalla prossima settimana è previsto un nuovo calo termico. Infatti, spiega 3bmeteo, l’indebolimento dell’anticiclone africano, favorirà un maggiore afflusso di correnti umide e fresche in quota che determineranno un aumento dell’instabilità con precipitazioni che interesseranno non solo i rilievi, ma a tratti anche la costa.

Nel corso del weekend assisteremo a un graduale aumento dei temporali dapprima in Appennino, con fenomeni localmente intensi, anche a carattere grandinigeno, mentre dalla prossima settimana le precipitazioni coinvolgeranno anche la fascia collinare e sub-costiera, con possibili piovaschi sin verso la costa. Le piogge e i venti, che soffieranno con intensità fino a moderata dai quadranti orientali, renderanno il clima della regione più sopportabile, smorzando la canicola estiva e riportando i valori in linea con le medie del periodo.

Tendenza Ferragosto

Con il cambio di circolazione dei prossimi giorni ci si appresta ad entrare in una nuova fase estiva, con anticiclone che lentamente si sposterà verso l’Europa occidentale, lasciando maggiori spazi per l’infiltrazione di correnti più fresche da est e da nord. Nel complesso avremo prevalenza di giornate soleggiate, ma non mancheranno momenti di instabilità con rovesci e temporali sparsi, più frequenti in Appennino.

Meteo Pescara

Sulla città ancora condizioni pienamente estive, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature che raggiungeranno picchi fino a +29/+31°C sulla costa. L’avvio della prossima settimana sarà caratterizzato da maggiore variabilità con sole alternato a pause nuvolose, con possibilità per qualche breve piovasco, specialmente tra lunedì e martedì. Clima che risulterà più ventoso, complici le correnti più fredde in ingresso da est, ma che renderanno il clima più sopportabile, spazzando via l’afa e il caldo intenso.