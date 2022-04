Meteo, domenica con pioggia e neve in Abruzzo: netto miglioramento la prossima settimana

Forte peggioramento nel fine settimana con piogge, rovesci e neve in Appennino. Netto miglioramento dalla prossima settimana invece.

Questo in sintesi quanto prevede il meteorologo Alessandro Conigliaro di 3bmeteo.com per l'Abruzzo e per la provncia di Pescara.

Meteo Abruzzo

Prosegue la fase discretamente variabile in Abruzzo, con fasi stabili alternati a passaggi rapidi perturbati. Infatti, nel corso del fine settimana la regione sarà interessata da una nuova perturbazione atlantica che porterà nuove piogge e un deciso calo delle temperature. Le regioni del versante adriatico in questi giorni stanno vivendo una fase climatica molto mite con diverse località della regione che hanno raggiunto persino i +23/+25°C, complici i venti secchi e caldi provenienti dai quadranti occidentali. Tuttavia, nel corso del weekend l'Abruzzo sarà interessato dal rapido passaggio di una perturbazione atlantica che porterà precipitazioni sparse e nevicate in Appennino. Nel corso di sabato saranno i settori occidentali a essere interessati dal sistema pre-frontale, apportando deboli precipitazioni a ridosso dei crinali appenninici e delle zone interne. Dalla sera transiterà il fronte freddo portando instabilità anche al resto dei settori apportando precipitazioni anche localmente intense, fino al pomeriggio di domenica. Seguirà un deciso sbalzo termico con valori inferiori di -10-/-15°C rispetto al giorno precedente. Inoltre, tornerà la neve a quote medio-basse, con fiocchi a partire dai 700-800 m. La perturbazione scivolerà rapidamente verso sud, lasciando spazio al bel tempo già dalla sera di domenica con netta riduzione della nuvolosità a partire dai settori nord-occidentali. Dalla prossima settimana, infatti, assisteremo al rinforzo dell'alta pressione, e un nuovo rialzo termico.

Meteo Pescara

Sulla città di Pescara sono previste condizioni di stabilità nel corso di sabato, con cieli prevalentemente sereni, eccetto qualche nube in più in serata. Nel corso della notte di domenica il fronte freddo raggiungerà la città apportando precipitazioni, a tratti anche intense, fino al tardo mattino. Poi seguirà un graduale miglioramento del tempo, con esaurimento dei fenomeni e graduale dissolvimento della nuvolosità. Temperature massime in netto calo con valori che si assesteranno intorno ai +12°C, facendo registrare un netto sbalzo termico rispetto al giorno precedente. Ventilazione che si manterrà moderata-forte dapprima da sud-ovest e in successiva rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche che potranno raggiungere fino a 45/60 km/h.