Meteo in peggioramento, arrivano pioggia e rovesci in Abruzzo e nel Pescarese

Meteo, in Abruzzo veloce peggioramento con piogge e rovesci nella giornata di venerdì.

Come indicano le previsioni di Federico Brescia di 3bmeteo.com, un nuovo impulso freddo e instabile da nord-nordest è pronto a investire l’Abruzzo portando nella giornata di venerdì una veloce fase instabile con piogge e locali rovesci anche abbondanti a tratti.

Alcune zone, in particolare quelle più settentrionali, potrebbero rimanere asciutte.

La neve, in serata, cadrà fino a quote collinari nelle aree interne. I venti saranno in rinforzo dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a 50-60 km/h sulle coste, e le temperature caleranno nuovamente di un paio di gradi. Più soleggiato da sabato. Mare mosso, a tratti molto mosso.

Meteo Pescara

Su Pescara nella seconda metà della giornata di venerdì è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge e rovesci sparsi ma localmente abbondanti. I venti in serata inizieranno a soffiare tesi da nord-nordovest e le temperature caleranno di un paio di gradi. Da sabato tornerà a splendere il sole. Mare molto mosso.