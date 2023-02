Fino a sabato clima quasi primaverile, poi pioggia e freddo da domenica

Clima mite fino a sabato, poi da domenica pioggia e calo termico.

Questo lo scenario che viene prefigurato dalle previsioni elaborate dal meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Dopo giornate miti e poco invernali, il tempo sta dunque per cambiare.

Fino a sabato 25 il tempo risulterà variabile con annuvolamenti sparsi e schiarite ma da domenica 26 cambierà qualcosa. L’entrata di fredde correnti di estrazione artico-continentale porteranno l’inverno sul nostro Paese. In Abruzzo il tempo tra domenica e l’inizio della prossima settimana risulterà piuttosto instabile con rovesci anche abbondanti nelle zone interne, mentre lungo la costa si alterneranno piogge a pause asciutte. Il freddo intenso che entrerà però interesserà maggiormente le regioni settentrionali, pertanto non aspettiamoci un clima rigido; sicuramente si avvertirà una notevole differenza termica ma solo perché veniamo da un lungo periodo mite, infatti la neve cadrà soltanto oltre i 1000-1300 metri. Un possibile miglioramento delle condizioni meteo potrebbe esserci solo dai primi giorni di marzo. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi. Possiamo dimenticare i 17-18 gradi di questi giorni, tra domenica sera e mercoledì 1 si farà fatica a superare i 10-11 gradi anche in costa, minime tra 4 e 7 gradi, più basse in montagna. Ovviamente mancano ancora tanti giorni e la previsione può subire cambiamenti. Tutti gli aggiornamenti sul sito di 3bmeteo.com.

A Pescara clima mite e spazi sereni fino a sabato 25. Poi è atteso un netto cambiamento del tempo per l’entrata di fredde correnti da nord-est. Da domenica 26 e per tutto l’inizio della prossima settimana il tempo sarà instabile con piogge e rovesci sparsi alternati a pause asciutte.