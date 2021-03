Torna il maltempo con temporali e temperature in calo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Tornano freddo e piogge in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti l'arrivo di una perturbazione che per almeno due giorni sarà caratterizzata da temporali e rovesci in serata. La temperatura massima a Pecara sarà di 9,5 gradi, la minima di 6 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nord.

Anche per la giornata di domani 9 marzo sono attesi ancora rovesci e temporale con possibilità di nevicate attorno ai 1300 metri, e temperature ulteriormente in calo. Un miglioramento è atteso a partire da mercoledì 10 marzo.