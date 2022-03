Freddo e pioggia nel fine settimana in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Nuovo fine settimana all'insegna del maltempo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsiondi 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi sabato 5 marzo condizioni di marcata instabilità con rovesci e piogge che interesseranno soprattutto le zone costiere e temperature in ulteriore calo. A Pescara la massima sarà di 8 gradi, la minima di 3 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord-nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. In serata è attesa una temporanea attenuazione dei fenomeni anche se rimarranno i venti tesi e le temperature dovrebbe diminuire ulteriormente soprattutto per le minime.

Per la giornata di domenica ancora qualche poggia seppur con minore intensità sia sulle zone costiere che nell'entroterra, con tendenza ad una ulteriore diminuzione dei fenomeni a partire dal pomeriggio. Le previsioni per l'inizio della prossima settimana, infine, indicano l'arrivo di masse d'aria fredda provenienti dalla Siberia che potrebbero portare anche a fenomeni nevosi a quote relativamente basse nelle zone collinari e pedemontane.