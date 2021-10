Inizio di settimana con il sole in Abruzzo, ma è in arrivo il maltempo: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Inizio di settimana all'insegna del tempo stabile in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature ancora sopra la media: a Pescara la massima sarà di 26 gradi, la minima di 17. Venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da est-sudest.

Anche per la giornata di domani è prevista una sostanziale situazione di stabilità anche se il maltempo in arrivo al nord per metà settimana colpirà anche la nostra regione e tutto il centro Italia, con piogge e roviesci e temperature in sensibile diminuzione, portando il clima verso l'autunno dopo un mese di settembre mite.