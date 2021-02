Meteo, prosegue l'anticipo di primavera in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Ancora tempo stabile e soleggiato sull'Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti una giornata all'insegna del cielo sereno con temperatura massima in città di 15 gradi e minima di 7 gradi. Venti deboli al mattino da ovest, al pomeriggio assenti e da nordest.

Saranno possibili solo previ passaggi di nuvole alte e stratificate che non porteranno però ad alcuna precipitazione. Nebbie e foschie potrebbero formarsi nelle vallate durante le prime ore del mattino. Anche per domani venerì 5 febbraio non è attesa alcuna sostanziale novità.