Instabilità e temperature a picco: le previsioni meteo per Pescara e l'Abruzzo

Sarà un fine settimana all'insegna delle temperature decisamente autunnali e della parziale instabilità quello appena iniziato a Pescara ed in Abruzzo. In base alle previsioni di 3bmeteo, infatti, anche oggi sabato 26 settembre saranno possibili ancora rovesci e temporali soprattutto nelle zone interne ed a partire dal pomeriggio, mentre in città ci sarà un graduale miglioramento con temperature che andaranno dai 20.6 gradi per la massima agli 11 gradi per la minima. Per la giornata di domani domencia 27 settembre è atteso un nuovo peggioramento con piogge durante la mattinata in temporanea attenuazione nel pomeriggio.

I venti soffieranno da nord contribuendo per questo ad un ulteriore abbassamento delle temperature che saranno sotto la media stagionale. Anche la neve ha fatto la sua comparsa sui rilievi abruzzesi, sia sul Gran Sasso che sulla Majella.