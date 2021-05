Meteo, tempo stabile ma temperature in calo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà una giornata all'insegna della stabilità quella di oggi 25 maggio in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento in serata ma senza precipitazioni. La temperatura massima a Pescara sarà di 23 gradi, la minima di 17 gradi.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da est-sudest. Nessuna sostanziale novità per i prossimi giorni, con temperature sostanzialmente nella norma per il periodo con qualche grado in più nelle zone interne poco ventilate.