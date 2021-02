Meteo, prosegue la fase di bel tempo e temperature miti in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

3bmeteo indica ancora alta pressione e tempo stabile su tutta la nostra regione almeno per altri

Prosegue la fase di tempo stabile con temperature miti in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano ancora sole su tutto il territorio almeno per altri 4/5 giorni. A Pescara la temperatura massima sarà di 15 gradi, la minima di 8 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest sudovest, al pomeriggio deboli da nordest. L'anticiclone dunque continuerà a garantire condizioni di stabilità con un anticipo di primavera soprattutto nei prossimi giorni quando le temperature massime potranno raggiungere anche i 20/22 gradi nelle zone interne, mentre sulle coste avremo qualche grado in meno.