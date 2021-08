Meteo, ancora temporali in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

3bmeteo indica per la giornata di oggi 25 agosto ancora condizioni di instabilità soprattutto lungo la costa adriatica abruzzese e pescarese

Sarà una giornata all'insegna dell'instabilità quella di oggi 25 agosto a Pescara e in Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano ancora possibilità di rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio e in serata lungo la costa adriatica, per l'insistere della perturbazione che ormai da oltre 24 ore sta interessando il centro sud del nostro Paese.

A Pescara la temperatura massima sarà di 26 gradi, la minima di 19. Temperature stabili, clima fresco per il periodo. Per la giornata di domani giovedì 26 agosto previsto un graduale miglioramento.