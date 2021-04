Meteo, fine settimana all'insegna del sole in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano sole e stabilità per almeno 48 ore con temperature in rialzo, soprattutto per quanto riguarda le massime. A Pescara è prevista una temperatura massima di 18 gradi, minima di 10 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord nordest. Mare mosso.

L'alta pressione caratterizzerà tutta la fascia adriatica con solo qualche debole pioggia nel pomeriggio nella parte meridionale dell'Abruzzo. Temperature, per domani domenica 25 aprile, che potranno superare i 21 gradi per le massime.