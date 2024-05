Fine settimana all'insegna della variabilità nel Pescarese e in Abruzzo: le previsioni meteo

Fine settimana dallo stampo primaverile quello in arrivo nel Pescarese e in Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di sabato 25 maggio condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con possibilità di piogge a carattere di rovescio o breve temporale nelle ore pomeridiane. In serata sono attese schiarite mentre per la giornata di domenica 26 maggio cieli sostanzialmente sereni con qualche copertura pomeridiana. Temperature in lieve calo per i venti che soffieranno da est nord/est con temperature massime che non supereranno i 25 gradi. Possibile marcato peggioramento a partire da martedì 28 e mercoled' 29 maggio.