Fine settimana all'insegna della variabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Fine settimana fra piogga e sole in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano una situazione di instabilità per oggi sabato 23 ottobre con rovesci e piogge lungo la costa e nelle aree interne. Per domenica 23 ottobre invece è atteso un lento e graduale miglioramento che si concretizzerà in serata con scarsa nuvolosità ed assenza di piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata a Pescara sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2821m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nordovest, al pomeriggio assenti e proverranno da nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.