Meteo, temperature in aumento dalla prossima settimana ma ancora instabilità e qualche temporale: le previsioni

Il maltempo, nella fase più intensa, ha ormai le ore contate secondo le previsioni di 3bmeteo. Anche in Abruzzo e su gran parte del Paese, dalla prossima settimana infatti le precipitazioni diminuiranno sensibilmente e ci sarà un aumento delle temperature che potranno raggiungere, per quanto riguarda le massime, anche i 25 gradi in alcune zone portandosi quindi sulle medie stagionali.

Per quanto riguarda il fine settimana, invece, ancora piogge e rovesci sulla costa adriatica e nel Pescarese: fino a domenica 21 maggio la perturbazione che ormai da giorni insiste anche sul nostro territorio regalerà instabilità diffusa e temperature sotto la media.

Nel corso della prossima settimana, comunque, non sono esclusi temporali e rovesci pomeridiani a causa di infiltrazioni di aria umida che potranno ancora raggiungere soprattutto l'entroterra e in alcuni casi le zone costiere.