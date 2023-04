Ancora variabilità e temperature sotto la media in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Prosegue anche in Abruzzo e nel Pescarese la fase di spiccata variabilità con temperature relativamente basse e temporali alternati a schiarite. Anche nei prossimi giorni, in base alle previsioni di Fabio Da Lio di 3bmeteo, ci saranno ancora temporali e rovesci a causa di una circolazione depressionaria alimentata da fredde correnti nordorientali, con piogge frequenti sulla Regione e fiocchi di neve caduti a tratti fin verso i 1400m.

Tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile un nuovo impulso freddo e instabile dal Baltico raggiungerà l'Europa centrale e il comparto alpino, accentuando l'instabilità diurna anche sull'Appennino. In Abruzzo le condizioni meteo saranno di spiccata variabilità, con sole alternato a momenti più nuvolosi e lo sviluppo durante le ore pomeridiane di rovesci e temporali sui settori interni. Il tempo rimarrà invece generalmente più asciutto sulle coste. Per il ponte del 25 aprile probabilmente in una prima fase è attesa una maggiore presenza del sole, con clima asciutto e temperature in rialzo, mentre tra il 24 e 25 aprile sembrerebbe aumentare il rischio pioggia, soprattutto sui rilievi.

A Pescara e provincia tempo variabile nei prossimi giorni, con al più qualche goccia di pioggia possibile tra il tardo pomeriggio e le prime ore serali di mercoledì. Soleggiato nel weekend. Temperature diurne in aumento, fino a 17/18°C; clima che si mantiene invece frizzante al mattino con minime attorno ai 10°C.