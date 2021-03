Meteo, torna il sole ma durerà poco: ancora freddo in Abruzzo e nel Pescarese

Giornata all'insegna del cielo poco nuvoloso in Abruzzo quella di oggi 17 marzo. In base alle previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano un temporaneo miglioramento con temperature ancora rigide soprattutto di notte, e qualche velatura del cielo solo a partire dal pomeriggio. A Pescara la temperatura massima sarà di 11 gradi, la minima di 4 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud-sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da nordest.

Per la giornata di domani 18 marzo è atteso invece un nuovo peggioramento con rovesci e temporali lungo la costa e su gran parte del territorio regionale, e nevicate in montagna attorno ai 1000 metri. Anche il fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo.

Edoardo Ferrar, di 3bmeteo, ha spiegato nel dettaglio quanto ci attende per i prossimi giorni:

Tra venerdì e il weekend avremoa che fare con una perturbazione pilotata da un vortice ciclonico mediterraneo responsabile di una nuova ondata di maltempo che andrà a colpire sopratutto le regioni del centrosud. Ci attendiamo così piogge e rovesci diffusi ma anche la neve a quote basse, in particolare tra venerdì sera e sabato e sulle regioni del Centro: tra Toscana, Umbria e Marche le nevicate potrebbero spingersi fino in collina.

Neve sotto i 900-1000m anche tra Lazio e Abruzzo, inizialmente pure al sud ma qui il richiamo dei venti di Scirocco dovrebbe fare innalzare rapidamente la quota neve