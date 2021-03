Meteo, ancora freddo in Abruzzo e nel Pescarese e possibili nevicate in montagna: le previsioni

Sarà un'altra giornata all'insegna del freddo, soprattutto nelle ore serali con possibili rovesci lungo la costa e nevicate attorno ai 600/800 metri, quella di oggi 16 marzo in Abruzzo e nel Pescarese.

In base alle previsioni di 3bmeteo, si attende l'arrivo di un nuovo impulso freddo dalla Russia verso l'Adriatico su Marche e Abruzzo, con temperatore ancora in calo, rovesci e nevicate che in serata potranno scendere fino alle zone pedemontane. A Pescara la temperatura massima registrata sarà di 13 gradi, la minima di 5 gradi. Per domani mercoledì 16 marzo è atteso un temporaneo miglioramento ma nel fine settimana è atteso un nuovo peggioramento.