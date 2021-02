Meteo, miglioramento in arrivo ma le temperature restano rigide: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Dopo le nevicate resta il freddo polare in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano per la giornata di oggi 14 febbraio cielo nuvoloso al mattino con piogge lungo la costa e sporadiche nevicate in collina, mentre dal pomeriggio ci sarà una graduale attenuazione dei fenomeni. La temperatura massima a Pescara sarà di 5 gradi, la minima di un grado. I venti saranno ancora tesi da nord - nordest.

Il vortice di aria gelida resta attivo su Marche e Abruzzo con ancora possibili sporadiche nevicate nelle zone interne per il pomeriggio ma in graduale attenuazione, temperature al di sotto dello zero a partire dalle ore serali e per tutta la notte fino alle prime ore di domani 15 febbraio, quando è atteso un generale miglioramento e un rialzo della colonnina di mercurio.