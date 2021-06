Meteo, fine settimana all'insegna del sole e del caldo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

3bmeteo indica per la giornata di oggi giovedì 10 giugno condizioni di cielo sereno con qualche isolato rovescio nelle zone interne, mentre per sabato e domenica sole e temperature in aumento

Sarà un fine settimana all'insegna del sole e delle temperature in aumento quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi giovedì 10 giugno cielo sereno con qualche isolato rovescio e temporale nelle zone interne e montuose. A Pescara la temperatura massima sarà di 26 gradi, la minima di 19 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord.

Per il fine settimana la stabilità sarà ancora più marcata, con sole e temperature in aumento. In particolare domenica si potrebbero raggiungere anche i 31/32 gradi soprattutto nelle zone collinari e che non si affacciano sul mare, dove invece il caldo sarà meno intenso.