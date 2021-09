Meteo, stabilità e solo qualche annuvolamento in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà una giornata all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso quella di oggi primo settembre a Pescara e in Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano stabilità con sole e temperature in lieve rialzo su gran parte del territorio.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C a Pescara. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nord. Mare poco mosso.

Temperature in aumento fino a raggiungere i 25/27 gradi per le massime soprattutto nelle zone interne, per domani giovedì 2 settembre non sono attese sostanziali novità.