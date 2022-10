Fine settimana fra sole e rovesci in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo

Ottobre inizia fra sole e rovesci in Abruzzo e nel Pescarse. Le prevision di 3bmeteo, infatti, indicano una spiccata variabilità per la giornata di oggi primo ottobre. A Pescara cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

Per la giornata di domani domenica 2 ottobre, miglioramento sensibile delle condizioni con stabilità e schiarite su gran parte del territorio regionale. Le temperature saranno in ulteriore aumento e le massime potranno raggiungere anche i 23 24 gradi lungo la costa.