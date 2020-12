Meteo, fine settimana all'insegna dell'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà un fine settimana all'insegna dell'instabilità quello in arrivo a Pescara e in Abruzzo. 3bmeteo, infatti, indica per la giornata di oggi 4 dicembre condizioni di cielo velato e parzialmente nuvoloso, anche se non sono previste precipitazioni. In città la temperatura minima sarà di 5 gradi, la massima di 13 gradi. Venti deboli provenienti in mattinata da ovest, in serata da est sud est.

Per domani sabato 5 dicembre, condizioni di instabilità con cielo nuvoloso e schiarite nella prima parte della giornata, mentre dal pomeriggio e in serata potranno esserci delle piogge. Anche per domenica 6 dicembre le condizioni dovrebbero rimanere le stesse.