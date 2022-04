Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta, il tempo che farà a Pescara e in Abruzzo

Le belle giornate di sole che stiamo vivendo in questa settimana lasceranno il posto a un peggioramento delle condizioni meteorologiche a Pasqua e Pasquetta.

A fornire le previsioni è il meteorologo Stefano Ghisu di 3bmeteo.com.

Condizioni di stabilità atmosferica sull'Abruzzo almeno fino a venerdì compreso, con giornate caratterizzate da cieli spesso offuscati dal transito di velature estese, ma anche in particolare dalla presenza in quota di pulviscolo sahariano.

Contesto climatico mite, con temperature massime fino a 20-22°C a valle e in montagna, mentre saranno più fresche lungo le coste e in pianura, comprese tra 15-18°C. Cambio della circolazione atteso nel corso di sabato, per l'ingresso di un fronte freddo di matrice balcanica, che porterà tra il pomeriggio-sera di sabato e la notte di domenica, un progressivo aumento delle nubi e locali acquazzoni sui settori appenninici, quindi su Aquilano e Chietino. Quota neve sin verso i 1300-1400m nel corso della notte sul territorio della Majella. Soltanto un po' di variabilità sulle aree costiere e immediato entroterra, con qualche nube bassa o banco di nebbia, ma senza precipitazioni. Seguirà una Pasqua con tendenza a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ma con venti anche forti dai quadranti est-nordest e calo delle temperature. Massime sin verso i 10-13°C. Pasquetta stabile e soleggiata, con venti in leggera attenuazione, ma a tratti ancora moderati-tesi da nord-nordest.

Meteo Pescara

Stabilità atmosferica sulla città di Pescara almeno fino a venerdì compreso, tra sole e cieli a tratti offuscati dal transito di estese velature. Temperature massime entro i 15-16°C. Al mattino di sabato sono previste riduzioni di visibilità, per la formazione di nubi basse e banchi di nebbia, in successivo rapido sollevamento. Seguirà un rapido cambio della circolazione, per il transito di tese correnti balcaniche entro la sera di sabato, che porteranno un aumento delle nubi con cieli a tratti nuvolosi sino alla notte di domenica, ma senza precipitazioni; contestualmente ad un rinforzo dei venti. Seguirà una Pasqua soleggiata, ma con venti anche forti dai quadranti N-NE e temperature massime in calo sin verso i 12°C. Pasquetta soleggiata, con venti in leggera attenuazione, ma a tratti ancora moderati.