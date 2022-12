Rialzo termico nella settimana di Natale grazie all'anticiclone tra nubi sparse e schiarite

La settimana che ci porta al Natale sarà, dal punto di vista climatico, caratterizzata dal tempo stabile grazie all'anticiclone.

A dirlo sono le previsioni elaborate per l'Abruzzo dal meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Come da previsione è arrivata questa rimonta anticiclonica che ha allontanato il freddo delle ultime settimane portando sull’Abruzzo un clima più mite ma anche della variabilità, tra spazi soleggiati e annuvolamenti, a tratti compatti, spiega Brescia.

Nella giornata di domani, mercoledì 21 dicembre, un debole fronte perturbato porterà un peggioramento del tempo al nord e in Toscana, mentre l’Abruzzo resterà ai margini con tempo stabile e soleggiato. Già da giovedì 22 però tornerà l’alta pressione sull’Italia e con sé torneranno anche quelle condizioni meteo che hanno caratterizzato questo inizio settimana, ovvero nubi sparse e schiarite. Maggiore nuvolosità sull’appennino con qualche nebbia tra giovedì e venerdì sulle pianure interne. La giornata di Natale si prevede stabile e ampiamente soleggiata ovunque. Le temperature subiranno un graduale rialzo soprattutto nel fine settimana con minime tra 5 e 8 gradi e massime tra 12 e 15 gradi, più freddo al mattino sul capoluogo. E il Capodanno come sarà? Ovviamente c’è ancora molta incertezza data la distanza temporale, ma i modelli sembrerebbero indirizzati verso una fase dominata dall’anticiclone sebbene con qualche infiltrazione d’aria più fredda da Est. Ma per il momento è solo una tendenza e vi invitiamo a consultare il sito di 3Bmeteo per maggiori info per restare sempre aggiornati sull’evoluzione futura.