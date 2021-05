Fine settimana instabile anche in Abruzzo: in arrivo temporali e temperature in calo, giugno inizia all'insegna del fresco

Un peggioramento è atteso al nord già da sabato 29 maggio che interesserà le regioni adriatiche e l'Abruzzo a partire da domenica. Temperature in sensibile calo per l'arrivo di aria più fredda

Fine settimana e inizio di giugno all'insegna dell'aria molto fresca e dei temporali quello in arrivo su gran parte dell'Italia. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano l'arrivo anche in Abruzzo e sulle regioni adriatiche di aria instabile che porterà a fenomeni temporaleschi nella giornata di sabato 29 maggio al nord su Alpi, Prealpi e Nord Appennino con formazione di acquazzoni e temporali che entro sera potranno interessare gran parte di Valpadana e Liguria.

Domenica 30 maggio invece il maltempo si sposterà al centro sud, e fin dal mattino sono attese piogge e temporali diffusi fra Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, mentre tende a migliorare al Nord. Nel pomeriggio maltempo anche al sud mentre per la giornata di lunedì 31 maggio e per i primi giorni di giugno temperature in sensibile calo sopratttuto per le massime che lungo le regioni adriatiche e al nord faticheranno a superare i 20 gradi.