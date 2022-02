Stabilità e gelate notturne in Abruzzo e nel Pescarese, peggiora nel fine settimana: le previsioni

Prosegue la fase di stabilità con l'anticicolone che garantisce sole e cieli sereni in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 3 febbraio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. A Pescara la temperatura massima sarà di 12 gradi, la minima di 4 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord-nordovest. Mare poco mosso. Nelle ore notturne sono attese gelate nelle valli e zone interne.

Anche per la giornata di domani venerdì 4 febbraio non sono attese particolari novità, mentre a partire dal pomeriggio di sabato 5 febbraio arriverà un graduale peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e cielo nuvoloso su gran parte del territorio.