Fine settimana instabile con temporali e temperature in calo in Abruzzo e nel Pescarese

Davide Ricci di 3bmeteo indica per la giornata di sabato e domenica possibilità di temporali con l'arrivo di aria più fredda da nord che porterà anche ad un abbassamento delle temperature

Fine settimana all'insegna della variabilità con l'arrivo di nuovi temporali e un ulteriore calo termico in Abruzzo e nel Pescarese. Davide Ricci, di 3bmeteo, indica per la giornata di venerdì ancora clima estivo e cieli poco nuvolosi, mentre per la giornata di sabato 28 agosto dopo una mattinata tranquilla dal pomeriggio ci sarà un aumento dell'instabilità, con rovesci e temporali su tutta la regione comprese le province di Pescara e Chieti.

Residue piogge in serata, prima di un deciso miglioramento nella giornata di domenica, che

risulterà ampiamente soleggiata, ad eccezione di isolati annuvolamenti passeggeri con associati piovaschi.

Le temperature subiranno un deciso calo a partire da sabato, portandosi rapidamente al di sotto delle

medie del periodo, con massime non oltre i 23-25°C.