Ancora variabilità e vento forte in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Dopo le piogge della scorsa notte giornata all'insegna del tempo variabile in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo per la giornata di oggi 22 febbraio indicano infatti un graduale miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio anche se non si escludono residue precipitazioni. A Pescara la temperatura massima registrata sarà di 12 gradi, la minima di 7 gradi. Ancora vento forte con raffiche provenienti da nordest al mattino, e da nord a partire dal pomeriggio.

L'allontanarsi del fronte giunto lunedì determinerà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, salvo residue precipitazioni notturne tra Abruzzo e basse Marche, nevose a tratti sotto i 1000m, ma in rapido esuarimento entro l'alba. Mare mosso o molto mosso. Per i prossimi giorni è prevista una sostanziale stabilità.