Agosto parte con il sole e caldo moderato in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Dopo una fine di luglio caratterizzata dai temporali, agosto parte all'insegna della stabilità meteorologica. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 2 agosto e per i prossimi giorni sole e cieli sereni su gran parte del territorio regionale. A Pescara avremo una temperatura massima di 31 gradi, con la minima a 23 gradi.

Caldo dunque moderato e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, anche se per i prossimi giorni con il rafforzamento dell'anticiclone i tassi d'umidità potranno salire con afa percepita soprattutto nelle ore notturne nelle zone interne. Per il fine settimana non sono attese novità mentre per l'inizio della prossima settimana potrebbe esserci un cambiamento con l'arrivo di nuovi temporali.