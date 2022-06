Meteo, temperature in calo e temporali in arrivo: rischio nubifragi e grandinate anche in Abruzzo

Meteo, in Abruzzo attesi forti temporali con elevato rischio di nubifragi e grandinate.

Inoltre le temperature tipicamente estive delle ultime settimane dovrebbero subire un netto calo, come segnala il meteorologo Alessandro Conigliaro di 3bmeteo.com.

Nelle prossime ore in Abruzzo assisteremo a un rapido peggioramento delle condizioni meteo, complice un nuovo fronte perturbato proveniente da nord che porterà molte nubi, precipitazioni sparse, localmente intense e sopratutto un deciso calo termico. Negli ultimi giorni, il robusto anticiclone si è gradualmente indebolito sotto la spinta del flusso atlantico riportando i valori in linea con la media del periodo. Da giovedì giungerà una perturbazione che aprirà una nuova fase intensa di maltempo, con forti temporali, puntuali forti grandinate e intense raffiche di vento. Sarà elevato anche il rischio di locali nubifragi, specie laddove i fenomeni intensi potranno stazionare e insistere. Nello specifico assisteremo a un rapido peggioramento delle condizioni del tempo a partire dalla notte di giovedì, dapprima sui settori nord-occidentali della regione e in successivo spostamento verso sud-est. Durante questa fase saranno possibili rovesci e temporali sparsi, attese anche temporali grandinigeni accompagnate da forti raffiche di vento e un marcato calo termico, con sbalzi fino a 7/8°C in meno rispetto al giorno precedente. L’instabilità proseguirà anche nella giornata di venerdì con fenomeni meno intensi, ma ancora diffusi fino al mattino di venerdì. A seguire condizioni in miglioramento con esaurimento dei fenomeni e residua variabilità fino a sera. I venti soffieranno con intensità fino a moderata-forte dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche fino a 70 km/h lungo la costa e possibili mareggiate. Nel weekend tornerà il bel tempo, con anticiclone in rinforzo su tutta la Regione e temperature nuovamente in rialzo. Tuttavia il clima sarà ancora ventoso, complici le correnti più fresche provenienti da est che renderanno il clima ancora mite e il mare ancora mosso.

Meteo Pescara

Sulla città atteso un forte peggioramento del tempo a partire dalla notte di giovedì, con piogge e temporali anche di forte intensità. Possibili fenomeni grandinigeni accompagnate da forti raffiche di vento, con intensità fino a 70 km/h. Piogge che insisteranno fino alla prima parte di venerdì, ma con fenomeni via via più deboli e in esaurimento nel corso della mattinata. A seguire condizioni più stabili e asciutte, con nuvolosità sparsa e venti ancora sostenuti dai quadranti settentrionali. Temperature in deciso calo, massime non oltre i +25°C fino al weekend, complici i venti intensi che che soffieranno ancora con forte intensità.