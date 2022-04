Meteo, torna il maltempo: pioggia sulla costa e neve in montagna in Abruzzo

Torna il maltempo sia a Pescara che in Abruzzo da oggi, giovedì 21 aprile, con piogge, rovesci e neve in Appennino.

Poi graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma con ancora molte nubi e locali piovaschi.

Come segnala il meteorologo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro, continua il trend variabile sulla regione, caratterizzato da fasi secche e miti alternate a brevi fasi fresche e piovose di stampo atlantico.

Infatti, da giovedì una nuova perturbazione si avvicinerà da ovest apportando un rapido aumento della nuvolosità, precipitazioni sparse e un nuovo calo termico. Dopo una Pasqua variabile, a tratti fredda e ventosa, le condizioni meteorologiche dell'Abruzzo degli ultimi giorni hanno visto condizioni di bel tempo e clima mite. Da domani però assisteremo ad un rapido peggioramento delle condizioni meteo, complice l'arrivo di una nuova perturbazione da ovest che porterà tante piogge, anche intense e un deciso calo delle temperature. Nello specifico nel corso della giornata di giovedì l'Abruzzo vivrà due fasi instabili legate al passaggio di un primo fronte perturbato (fronte caldo) che porterà precipitazioni sparse dalla notte fino al mattino e un secondo fronte instabile (fronte freddo), più rapido e intenso, che porterà precipitazioni intense, anche a carattere di temporale, specie in Appennino. Le due fasi perturbate saranno intervallate da una fase meno instabile e più asciutta, in cui si potranno avere locali e brevi aperture, specie lungo la fascia costiera. La fase di maltempo proseguirà anche nel corso di venerdì dove la perturbazione transiterà rapidamente verso est, apportando ancora rovesci sparsi e intermittenti fino al pomeriggio. Poi seguirà un rapido miglioramento del tempo, con graduali rasserenamenti entro sera. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da venti forti, dapprima dai quadranti meridionali, con raffiche che potranno raggiungere fino i 60-70 km/h e in successiva rotazione dai quadranti settentrionali, seguito da un deciso calo termico. Il weekend sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo nel corso di sabato, ma tra domenica e lunedì una nuova perturbazione potrebbe riportare condizioni di instabilità sui settori occidentali della Regione.

Meteo Pescara

Sulla città di Pescara sarà un giovedì a tratti instabile, con cieli molto nuvolosi e precipitazioni tra notte e primo mattino, seguita da una pausa asciutta e più soleggiata pomeridiana in attesa del peggioramento serale. Venerdì vedrà condizioni di instabilità tra mattino e pomeriggio, con fenomeni a carattere di rovescio intermittente. Dal tardo pomeriggio seguirà un graduale miglioramento del tempo, con esaurimento dei fenomeni e graduale dissolvimento della nuvolosità. Temperature massime in netto calo con valori che si assesteranno intorno ai +15°C. Ventilazione che si manterrà moderata-forte dapprima da sud-est e in successiva rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche che potranno raggiungere fino a 45/60 km/h.